Scuola, Bianchi: “Al via con tutti gli insegnanti a loro posto”

Le classi saranno complete per l’apertura dell’anno scolastico, al via ufficialmente già domani in Trentino Alto-Adige. A garantirlo è il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi che, ai microfoni di Sky TG24 al Forum Ambrosetti a Cernobbio, ha evidenziato come “abbiamo anticipato moltissimo l'assegnazione sia delle cattedre dopo i concorsi che quella dei supplenti, in modo tale da coprire i buchi e permettere a tutti gli studenti in tutte le regioni di avere le loro classi complete. Stiamo completando i concorsi, in alcune regioni sono già stati completati, in altre li stanno completando, però intanto copriamo tutte le classi. Una quota frizionaria di supplenti ci sarà sempre".