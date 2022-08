Meteo, le previsioni di giovedì 1 settembre

Atmosfera piuttosto instabile su tutta Italia. La giornata di giovedì 1 settembre sarà caratterizzata da rischio di piogge e temporali a carattere sparso su Alpi, Prealpi, Emilia Romagna e al Centro-Sud, in particolar modo sulla fascia adriatica. Rovesci temporaleschi anche su Toscana, Lazio e Campania. Al Nordest arriva la Bora con conseguente calo delle temperature. Valori termici in sensibile diminuzione sui settori orientali. ( LE PREVISIONI )

La giornata sarà caratterizzata da piogge e locali temporali su Toscana, Umbria e Lazio. Le perturbazioni si sposteranno nel corso del pomeriggio verso tutte le regioni adriatiche, risultando anche molto forti e raggiungendo anche le coste. In Sardegna il tempo sarà soleggiato. Venti deboli, mari poco mossi e temperature in diminuzione nelle aree più piovose. Valori massimi compresi tra i 23 gradi di Ancona e i 31 di Cagliari.

Le previsioni al Sud e in Sicilia

Il maltempo colpirà anche le regioni meridionali: la giornata sarà caratterizzata da una mattinata subito temporalesca in Campania e molto nuvolosa altrove. Nel pomeriggio ancora diffusa instabilità con piogge e temporali su Puglia, Basilicata, Calabria e localmente ancora in Campania. Più soleggiato in Sicilia. Venti deboli e variabili, mari poco mossi e temperature in gran parte stazionarie: valori massimi attesi tra i 24 di Potenza e i 31 di Palermo.