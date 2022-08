Morte Michele Merlo, secondo l'esito della perizia poteva salvarsi

Il cantante morì nel 2021 per una leucemia fulminante. Per la sua morte è stato indagato il medico di famiglia che lo visitò e che diagnosticò un ematoma con uno strappo muscolare. Secondo la perizia con la giusta e tempestiva diagnosi il ragazzo si sarebbe potuto salvare

Il cantante vicentino Michele Merlo, l'ex concorrente di Amici e X Factor morto a Bologna per una leucemia fulminante il 6 giugno 2021 avrebbe avuto una possibilità di essere salvato "tra il 79 e l'86%" se il medico di base avesse capito che l'ematoma alla gamba era il sintomo della malattia, e non un semplice strappo muscolare. E' la conclusione della perizia disposta in incidente probatorio dal gip di Vicenza - riporta oggi il Corriere del Veneto - nell'ambito dell'inchiesta per omicidio colposo che vede indagato il medico di Rosà (Vicenza) al quale l'artista si era rivolto in prima istanza, il 26 maggio 2021.