Venezia, in arrivo dall’Ucraina una nave che trasporta olio vegetale

Crisi del grano, Russia e Ucraina firmano accordi con Onu e Turchia

A Istanbul si è ufficializzata l’intesa per sbloccare la situazione e avviare i corridoi per l'esportazione di cereali. Non c'è un accordo diretto tra i due Paesi in guerra: entrambi si sono impegnati nei confronti di Ankara e delle Nazioni Uniti. Zelensky: 'Ci fidiamo dell'Onu, non di Mosca'. Lavrov: 'Adesso attuarlo con tutti gli sforzi. Bene che Ue e Usa abbiano smesso di ostacolare accordo'. Gli Usa plaudono alla firma. Il Regno Unito: 'Sorveglieremo su attuazione'

Svolta nella crisi del grano ucraino: a Istanbul è stato firmato quello che diventa il primo vero accordo sui corridoi nel Mar Nero per l'esportazione di cereali dai porti dell'Ucraina. L'intesa è stata firmata dal ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, dal suo omologo turco Akar e dal ministro Infrastrutture ucraino Oleksandr Kubrakov. Dovrebbe restare in vigore per tre anni, ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov

Sembrava potesse essere anche la prima intesa ufficiale tra Mosca e Kiev dall'inizio della guerra il 24 febbraio. Ma non è tecnicamente così. L'Ucraina ha firmato la sua parte dell'accordo sul grano con la Turchia e l'Onu. Quindi di fatto non c'è un accordo diretto tra i due Paesi in guerra