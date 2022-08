6/7 ©Ansa

La nuova tessera sanitaria varrà invece come: codice fiscale e certificazione dei propri dati primari; come iscrizione al servizio sanitario nazionale per il ritiro farmaci, le visite mediche, la prenotazione esami; come Tessera europea di assistenza malattia (Team), in modo da poter essere assistiti nel corso di un soggiorno temporaneo in tutti i Paesi dell'Unione Europea, in Svizzera e nei Paesi dello Spazio economico europeo (See) Norvegia, Islanda e Lichtenstein