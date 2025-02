Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 febbraio: la rassegna stampa

In apertura dei giornali l'aggravamento delle condizioni di salute di Papa Francesco, in prognosi riservata dopo la crisi respiratoria di ieri. Per Bergoglio necessari ossigeno e trasfusioni. Intervento della premier Meloni alla Convention della destra americana: "Trump non abbandonerà l'Europa. Ucraina vittima di una brutale aggressione". Gli Usa insistono sulle terre rare: "O Kiev firma l'accordo, o addio Starlink". Infine il voto in Germania: Cdu favorita, ma l'Afd la tallona