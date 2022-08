Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 27 agosto

Nelle ultime 24 ore sono stati 21.805 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 21.998. Aumentano i tamponi effettuati: 158.286, contro i 148.412 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 13,8% (ieri era al 14,8%). Sono 80 i morti (compreso qualche riconteggio), 4 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 27 agosto (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi contagi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 2.973, poi il Veneto con 2.698. Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 227, con 15 nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari sono 5.668 (-159). L'occupazione degli ospedali continua a essere sotto controllo e i reparti non sono sotto pressione (LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).