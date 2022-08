Oggi autopsia su Alessandra Matteuzzi. Ex compagno non risponde al gip

Giovanni Padovani, arrestato in flagranza dalla polizia dopo aver ucciso a martellate l’ex compagna, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il pm ha chiesto la convalida e la custodia cautelare in carcere per omicidio aggravato dallo stalking. Intanto, la ministra della Giustizia Marta Cartabia ha chiesto degli accertamenti riguardo ai provvedimenti non presi dopo la denuncia fatta quasi un mese fa dalla vittima ascolta articolo Condividi

È prevista nel pomeriggio l'autopsia sul corpo di Alessandra Matteuzzi, la donna di 56 anni uccisa martedì sera a Bologna dal suo ex compagno. L’uomo, il 27enne Giovanni Padovani, è comparso oggi davanti al gip e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto, la ministra della Giustizia Marta Cartabia ha chiesto degli accertamenti riguardo ai provvedimenti non presi dopo la denuncia per stalking fatta quasi un mese fa dalla vittima contro il suo assassino.

L’ex compagno non risponde al gip Giovanni Padovani ha quindi deciso di non rispondere nell'udienza di convalida del fermo, che si è svolta in mattinata davanti al Gip Andrea Salvatore Romito. "È molto provato", ha detto ai giornalisti uscendo dal tribunale Enrico Buono, avvocato d’ufficio. Il pm Domenico Ambrosino ha chiesto per l’uomo, arrestato in flagranza dalla polizia, la convalida e la custodia cautelare in carcere per omicidio aggravato dallo stalking. Fuori dall'aula era presente anche la mamma del 27enne.

Cartabia chiede accertamenti sulla vicenda Padovani è accusato di aver ucciso l’ex compagna a martellate. Alessandra Matteuzzi aveva presentato denuncia per stalking ai carabinieri il 29 luglio. Il suo omicidio è avvenuto la sera di martedì 23 agosto, quasi un mese dopo. In questo lasso di tempo non sono stati presi provvedimenti a carico dell'ex compagno o a protezione della donna: proprio per cercare di capire il perché, sono stati disposti gli approfondimenti. La ministra Cartabia ha chiesto agli uffici dell'Ispettorato di "svolgere con urgenza i necessari accertamenti preliminari, formulando, all'esito, valutazioni e proposte". L’obiettivo è cercare di capire se si poteva fare di più per prevenire l'ennesimo femminicidio, come sostiene la famiglia della vittima.

Il procuratore di Bologna: “Non si può parlare di malagiustizia” Secondo Giuseppe Amato, procuratore di Bologna, "in questa vicenda non si può affatto parlare di malagiustizia". "La denuncia è stata raccolta a fine luglio, il primo agosto è stata iscritta e subito sono state attivate le indagini che non potevano concludersi prima del 29 agosto perché alcune persone da sentire erano in ferie. Quello che potevamo fare lo abbiamo fatto", ha ricostruito al Gr1 Rai. Dalla denuncia, ha detto Amato, "non emergevano situazioni di rischio concreto di violenza, era la tipica condotta di stalkeraggio molesto".

L’omicidio Invece Padovani, calciatore in serie minori, ha ucciso Matteuzzi, agente di commercio in uno showroom di moda. Martedì sera si è presentato in via dell'Arcoveggio con un martello, l'ha aspettata davanti casa e quando lei è scesa dalla macchina, mentre era al telefono con la sorella, l'ha massacrata di colpi. "Quello che è successo non è stato affatto un fulmine a ciel sereno, perché c'erano stati segnali precedenti, tanto è vero che c'era stata una denuncia. Il problema è nelle falle normative. Se viene sporta una denuncia per atti persecutori e nel contempo non c'è una protezione, continueranno i femminicidi", ha detto la cugina della vittima, l'avvocato modenese Sonia Bartolini.