Verona, falcia erba sulla statale: 42enne travolto e ucciso

Le ricostruzioni degli inquirenti

Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, il conducente del furgone ha perso il controllo e, dopo aver sbandato, ha investito con il mezzo l'operaio che stava lavorando nell'aiuola sul lato destro della carreggiata, in direzione di Rovigo. L’uomo è stato trascinato per diversi metri dopo l’impatto e i vigili del fuoco, arrivati da Verona, lo hanno estratto da sotto il mezzo. I sanitari, in seguito, ne hanno poi constatato la morte.

Ferito il conducente del furgone

Il conducente del furgone è rimasto lievemente ferito ed è quindi stato trasferito in ospedale, a Legnago. Nelle operazioni compiute dai vigili del fuoco anche la messa in sicurezza dell'insegna del distributore, parzialmente abbattuta dall’impatto col furgone.