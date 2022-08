Tragedia a Castelfranco: ragazzo di 17 anni in bici travolto e ucciso

È l’undicesima vittima di questo agosto nero sul fronte degli incidenti stradali. Il ragazzo era assieme ad altri amici in bici che, fortunatamente, non sono stati coinvolti

Un ragazzo di 17 anni di Castelfranco Veneto (Treviso), Kevin Carraro, è deceduto la scorsa notte dopo essere stato travolto da un'automobile mentre era in sella alla sua bicicletta. L'evento si è verificato non lontano da casa. Alla guida dell'autovettura si trovava un uomo residente in un comune vicino. Secondo quanto si è appreso l'auto avrebbe tamponato il ragazzo che procedeva nella stessa direzione assieme ad un gruppo di coetanei. Il decesso è stato istantaneo. Il giovane avrebbe compiuto 18 anni il 28 agosto. E' l'undicesima vittima della strada nel trevigiano nel mese di agosto. Sul posto è intervenuta la polizia stradale.