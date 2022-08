Portofino, trovato cadavere decomposto nel fossato del Rio Fondaco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero del corpo, insieme ai carabinieri e alla polizia mortuaria. Al momento non è possibile ipotizzare le cause del decesso né l'identità della vittima, anche a causa dell'avanzato stato di decomposizione

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato a Portofino, , comune della città metropolitana di Genova, nella zona dove è stato tombinato il Rio Fondaco, poco distante dalla caserma dei carabinieri. Sul posto per il recupero del corpo i Vigili del fuoco, con i carabinieri e polizia mortuaria oltre al medico legale per un primo esame esterno. Impossibile, al momento, proprio a causa dello stato di decomposizione, ipotizzare le cause della morte.