Taranto, muore bimbo affetto da Sma1: era in cura con farmaco da 2 mln

Non ce l'ha fatta Federico Musciacchio, il bambino di Taranto di tre anni affetto da Sma (atrofia muscolare spinale) di tipo 1, la più grave. Il piccolo era in cura con il farmaco Zolgensma, uno dei più costosi al mondo - oltre 2 milioni di euro: per ottenerlo era stata avviata nel 2020 una straordinaria gara di solidarietà. Infatti solo nel marzo 2021 l'Agenzia Italiana del Farmaco ha consentito l'uso della terapia genica Zolgensma con il Sistema Sanitario Nazionale per tutti i bambini affetti da Sma1 che rientrano per peso entro i 21 chili, mentre in precedenza il medicinale era a carico del SSN solo entro i sei mesi di vita. Un limite che costringeva le famiglie all'organizzazione di raccolte fondi per raggiungere la cifra necessaria per acquistare e somministrare il farmaco in un altro Paese.