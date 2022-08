Addio alla costituzionalista Lorenza Carlassare

Si è spenta oggi a 91 anni la costituzionalista Lorenza Carlassare la prima donna a vincere una cattedra di diritto costituzionale ascolta articolo Condividi

Docente emerito dell'università di Padova, Carlassare è morta nella propria abitazione nel capoluogo veneto. La costituzionalista ha insegnato anche all'Università di Verona e Ferrara. Nel 2014 è stata nominata all'Accademia dei Lincei ed è stata socia dell'Accademia Olimpica di Vicenza e dell'Accademia e dell'Accademia Galileiana di Scienze Lettere e Arti di Padova. Laureata giovanissima con il massimo dei voti, a 21 anni, Carlassare ottenne un assegno di ricerca che però le venne sospeso dopo essersi sposata. In passato ha raccontato di quanto fu complicato l'inizio della sua carriera. "L'esame di procuratore l'ho dato subito - spiegò in una intervista - anche se l'avvocato non l'avrei fatto mai. E anche volendo, non avrei potuto fare il magistrato. Era in vigore una legge fascista che escludeva le donne dalla magistratura oltre che da funzioni dirigenziali nella Pubblica amministrazione.

Le parole di Marta Cartabia leggi anche Marta Cartabia, chi è il ministro della Giustizia nel governo Draghi "Ci ha lasciati oggi un'altra colonna di quella straordinaria generazione di costituzionalisti che ci sono stati maestri: Lorenza Carlassare è stata un punto di riferimento per tutti e un modello per noi studiose più giovani, lei che era stata la prima donna a ricoprire una cattedra di diritto costituzionale”. La Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ricorda "la passione civica, la personalità briosa e affabile, la mente brillante e non convenzionale" della Carlassare. "Come Valerio Onida, a cui era molto legata, non ha mai smesso di mettere il suo sapere al servizio della vita della Repubblica, voce critica e impegnata del dibattito pubblico. Come i migliori maestri, Lorenza Carlassare ha generato una feconda scuola di allievi a cui ora è consegnata un'importante eredità culturale".



Su Twitter i post di cordoglio da Letta alla Boldrini, da Conte a Franceschini "Con Lorenza Carlassare scompare una giurista di fama che ha profondamente segnato il dibattito costituzionale nel nostro Paese. Sempre a difesa della Carta e dei suoi principi fondamentali". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta. “Addio a Lorenza Carlassare, prima donna a vincere una cattedra di diritto costituzionale in Italia, ottenuta lottando contro i pregiudizi dell’epoca. Le sue battaglie hanno permesso a generazioni di studentesse di praticare quella professione. Una fonte di ispirazione per tutte”. Questo il post di Laura Boldrini, deputata del Pd e Presidente del Comitato della Camera sui diritti umani nel mondo. "Lorenza Carlassare ci ha lasciati: perdiamo una raffinata e rigorosa giurista, sempre in prima linea a difesa della Costituzione, un faro per la mia comunità politica. Per una vita si è battuta per rendere effettivi i principi di dignità, uguaglianza, solidarietà: il suo esempio ci guida, per proteggerli sempre". Questo il ricordo postato sui social da Giuseppe Conte, leader del M5S. "Grande donna che amava la Costituzione, ci mancherà il suo pensiero mai banale e mai scontato. Ho avuto l'onore di averla come prof di diritto costituzionale all'UniFerrara, lascia un vuoto che sarà difficile colmare". Lo scrive il ministro della Cultura, Dario Franceschini.