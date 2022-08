Cerca di recuperare cellulare fidanzata, precipita nel dirupo e muore

Secondo una prima ricostruzione l’escursionista avrebbe perso l’equilibrio finendo così in un burrone e precipitando per un centinaio di metri. L’incidente è avvenuto a Rotzo, sull'Altopiano di Asiago, nel vicentino

Un escursionista di 30 anni, residente in provincia di Rovigo, è morto precipitando per un centinaio di metri da un massiccio sulla Val d'Astico, a Rotzo, sull'Altopiano di Asiago (Vicenza). Secondo una prima ricostruzione, pare che l’uomo stesse cercando di recuperare un cellulare, caduto alla fidanzata, quando si è sporto nel precipizio perdendo l'equilibrio e finendo in un burrone.