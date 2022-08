I danni a Firenze

Il nubifragio si è abbattuto sul capoluogo toscano nella serata di ieri. Sulla città e in provincia sono caduti circa 40 millimetri di pioggia che hanno riempito l'Arno dopo mesi di siccità. I vigili del fuoco di Firenze hanno ricevuto numerose chiamate con richieste di intervento, in particolare da persone rimaste bloccate in auto. Nella provincia di Firenze, nella zona di Empoli, si segnalano danni in particolare a Stabbia di Cerreto Guidi dove sono caduti alberi e ci sono danni ad alcune abitazioni. Inoltre i temporali hanno creato problemi di collegamento tra l'area di Empoli e la Val di Nievole per l'allagamento della via Francesca Nord, strada extraurbana che unisce gli abitati della Toscana Centrale. Sono stati attivati interventi di vigili del fuoco con il supporto di personale delle associazioni del volontariato di protezione civile. "Bomba d’acqua a Firenze. La perturbazione si sta progressivamente riducendo. 4 pattuglie della protezione civile stanno monitorando le zone del torrente Ema che è fuoriuscito dall’alveo in alcuni tratti", ha scritto su Twitter il sindaco di Firenze, Dario Nardella.