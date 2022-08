Ponte Morandi, la lettura dei nomi delle vittime. VIDEO

Il 14 agosto 2018 Genova veniva sconvolta dal crollo del Ponte Morandi. Una tragedia in cui hanno perso la vita 43 persone. A quattro anni di distanza, nel giorno del ricordo, l’emittente Telenord ha invitato quarantatré donne e uomini a prestare le loro voci per ricordare le vittime. Ciascuno legge un nome di chi ha perso la vita nel crollo. C’è la voce di chi chiede da quattro anni giustizia per i familiari dei morti del 4 agosto 2018. Ci sono altre voci, alcuni privati cittadini, altri protagonisti della cultura, campioni dello sport, dello spettacolo, della politica, amministratori pubblici. Un modo per trasformare il ricordo in memoria.