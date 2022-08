Addio a Piero Angela, Odifreddi a Sky TG24: un principe della scienza

Tra i tanti messaggi di cordoglio per Piero Angela non poteva mancare quello di Piergiorgio Odifreddi. Intervistato da Sky TG24, il matematico ha affermato che il giornalista è stato il "primo capace di portare la divulgazione scientifica nella televisione italiana e a darle la giusta spettacolarizzazione", ricordando la sua importanza nel promuovere la scienza soprattutto presso i giovani

Tra i tanti messaggi di cordoglio per la morte di Piero Angela, scomparso il 13 agosto nella sua casa di Roma all’età di 93 anni , non poteva mancare quello di Piergiorgio Odifreddi. Intervistato dai microfoni di Sky TG24, il matematico e storico della scienza ha definito Angela “un principe della divulgazione scientifica ma anche un principe di umanità”, ricordando la sua importanza nel promuovere la scienza in televisione e il suo amore per i giovani.

"La scienza la fanno gli scienziati ma ci vuole anche qualcuno che la sappia raccontare e ne faccia capire la bellezza. E in questo Angela è stato un vero principe, il primo capace di portare la divulgazione scientifica nella televisione italiana e a darle la giusta spettacolarizzazione". Questo il commento di Odifreddi. Che ha poi aggiunto: "Era però anche un principe di umanità, in grado di distinguersi per quel modo di fare affabile, tranquillo e mai sopra le righe che tanto appare lontano dalle tendenze di oggi".

"Piero è riuscito a fare del bene alla scienza fino alla fine", ha aggiunto Odifreddi ricordando la conferenza di Matera del 2019, una delle ultime alla quale Angela ha preso parte in qualità di relatore. "Fu protagonista di una serata strepitosa tra le rovine archeologiche della città e lo fece parlando per un’ora e mezza con una straordinaria energia nonostante avesse 91 anni", ha detto il matematico.

L’amore per i giovani

Odifreddi ha infine voluto soffermarsi sull’amore per i giovani che ha sempre contraddistinto la vita e la carriera del divulgatore scomparso. "Amava i ragazzi ed era ricambiato. Non solo da quelli che lo accoglievano alle conferenze come un vero e proprio divo ma anche da tutti coloro che non si perdevano nessuno dei suoi libri".

Fondatore del Cicap

Non solo giovani però, perché - ricorda Odifreddi - Piero Angela è stato anche fondatore del Cicap, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze: "Era un razionalista e non gli piacevano le bufale. Per questo si è battutto per diffondere non solo il pensiero scientifico ma anche il pensiero razionale in generale".