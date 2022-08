Morte Piero Angela, Mattarella: “La Repubblica gli è riconoscente”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo “dolore per la morte di Piero Angela, intellettuale raffinato, giornalista e scrittore che ha segnato in misura indimenticabile la storia della televisione in Italia. Con le sue parole ha “avvicinato" fasce sempre più ampie di pubblico al mondo della cultura e della scienza, promuovendone la diffusione in modo autorevole e coinvolgente.