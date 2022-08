Fulmine in spiaggia a Soverato: quattro feriti

Cronaca

Annegamenti, in Italia 2000 incidenti in acqua e 1.200 morti in 4 anni

Nella Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, l’Istituto superiore di sanità (Iss) ha evidenziato i numeri del fenomeno nel nostro Paese nel periodo 2015-2019: migliaia gli episodi, più della metà con vittime. Ecco le regole da seguire per evitare gli incidenti

Un report dell’Iss, pubblicato in occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, ha identificato e analizzato “oltre 2mila casi di incidenti in acqua tra il 2015 e il 2019, di cui 1.209 fatali. Le vittime sono per lo più uomini. La fascia d'età più colpita è quella tra 45 e 64 anni”

Secondo stime dell’Onu, ogni anno nel mondo annegano circa 236mila persone, con l’annegamento tra le principali cause di morte in bambini e giovani fino a 24 anni, e in generale la terza causa di morte per lesioni accidentali a livello globale