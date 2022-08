Torna l'acqua a Courmayeur, acquedotto riparato

Torna l'acqua a Courmayeur. Il Comune fa sapere che "i lavori di riparazione dell’acquedotto comunale, interessato nella sera del 05 agosto dalla frana in Val Ferret, sono sostanzialmente terminati. Le vasche principali dell'acquedotto intercomunale stanno caricando e il servizio sarà progressivamente ripristinato per tutto il territorio comunale e anche per la frazione Verrand di Pré Saint-Didier" si legge in un comunicato

Courmayeur era rimasta senza acqua a causa della caduta della frana in Val Ferret, avvenuta venerdì sera, che ha danneggiato l'acquedotto comunale. In queste ore ci sono stati numerosi i disagi e proteste, non solo per i residenti, ma anche per gli albergatori e i ristoratori. Gli albergatori hanno ricevuto numerose disdette, alcuni bar e ristoranti hanno chiuso, non potendo più garantire il servizio. Poi c'è chi si è adeguato, cercando soluzioni per gli ospiti che sono rimasti.