7/10 ©Ansa

Nella domanda gli aspiranti inclusi in GaE e in GPS devono indicare e scegliere: la classe di concorso/tipo di posto di partecipazione; le preferenze di sede (scuole, comuni, distretti), sino a 150 per tutti gli insegnamenti per cui hanno l’inclusione in graduatoria); il tipo di contratto: al 30/06 ovvero al 31/08; se intendono concorrere anche o solo per spezzoni orario, ottenendo eventualmente il complemento, se espressamente richiesto