Meteo, le previsioni di venerdì 29 luglio

Una nuova ondata di temporali colpirà il Nord Italia, qualche rovescio sarà possibile anche sui rilievi centrali, il tempo sarà più stabile e soleggiato sul resto d’Italia. Sono queste le previsioni meteo per venerdì 29 luglio. La linea temporalesca, in particolare, si muoverà da Ovest verso Est. Il resto dell'Italia continuerà a essere protetto dall'anticiclone e non si avvertirà nessun cambiamento importante. Le temperature sono in leggero calo al Settentrione, molto calde invece al Centro e al Sud. Venti deboli, mari calmi ( LE PREVISIONI METEO ).

Le previsioni al Nord

Venerdì con tempo instabile al Nord. Numerosi temporali, anche forti, sono attesi prima sul Nordovest e poi in serata sul Nordest. Nel dettaglio, dalle Alpi del Nordovest la linea temporalesca si estenderà gradualmente verso i settori di pianura di Piemonte e Lombardia per poi dirigersi in serata, alimentata da aria fresca in quota, verso gran parte del Nordest. Caldo intenso in Emilia. Venti deboli da direzioni variabili, con i mari calmi. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi saranno compresi tra i 27 gradi di Aosta e i 34 di Bologna. A Milano nuvole in giornata e temporali in serata. Pioggia già dal pomeriggio a Torino.