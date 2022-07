Dopo aver proibito ai bagnanti l’accesso a 28 località della costa riminese, in serata l’Arpae ne ha riabilitate 6, tra cui Cervia, Bellaria-Igea Marina e Rimini. Sotto la lente di ingrandimento ci sarebbe il superamento dei limiti di escherichia coli e di enterococchi, di cui però non si conoscono le cause