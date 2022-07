Incendio vicino all'aeroporto di Firenze: stop ai voli per il fumo

Cronaca

Tra il 17 e il 23 luglio, emerge da un'analisi del Corriere della Sera su dati Eurocontrol, dallo scalo di Venezia non sono stati effettuati il 10,8% dei decolli previsti. È l’aeroporto con il primato per cancellazioni relative a questo periodo. Seguono Napoli, Milano Malpensa, Catania e Milano Linate

Ancora disagi negli aeroporti di tutta Europa, Italia compresa. I voli in partenza da vari scali continuano a essere cancellati : la scorsa settimana nel nostro Paese è saltato oltre il 6% dei decolli previsti , come scrive il Corriere della Sera basandosi sui dati elaborati da Eurocontrol , organizzazione di controllo del traffico aereo, relativi al periodo che va dal 17 al 23 luglio

GLI AEROPORTI ITALIANI PIÙ IN DIFFICOLTÀ - La situazione non è però uguale in tutti gli scali italiani. Quello con più voli cancellati - il 10,8% di quelli organizzati - è stato l’aeroporto di Venezia, che è anche nono per numero di decolli mancati in tutta Europa