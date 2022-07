Caldo record, le previsioni del weekend in Italia e le città a rischio

Temperature alle stelle in tutto il Paese per il fine settimana di sabato 23 (16 città da bollino rosso) e domenica 24 luglio (19 città da bollino rosso), con l’anticiclone africano Apocalisse4800 che in questi giorni aumenterà la sua potenza. Previsto picco dei valori, ma non è da escludere anche qualche rapido temporale estivo

Le temperature già roventi potrebbero raggiungere un nuovo record questo fine settimana, quando la presenza dell’anticiclone Apocalisse4800 (la quota dello zero termico) si farà ancora più forte. Previsti 40 gradi in diverse parti d’Italia, con possibili record: sono 16 le città bollino rosso previste per sabato 23 luglio, 19 quelle per domenica 24. Non sono comunque da escludere brevi precipitazioni e rovesci temporaleschi sull'arco alpino ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni di sabato 23 luglio

Le previsioni al Nord

Sabato le temperature continueranno a salire vertiginosamente fino a toccare o sfiorare i fatidici 40°C in alcune zone della Pianura Padana, come in Emilia, Veneto e bassa Lombardia. A Milano si potrebbe superare il record di 39,3°C registrato nel 2003. Nubi sparse a Torino, ma ghiacciai in scioglimento lungo tutte le Alpi con lo zero termico fissato a 4800 metri. Previsti anche brevi temporali estivi sull'arco alpino centro-orientale.

Le previsioni al Centro

Caldissimo anche nel Centro Italia: 37/39°C a Firenze, Roma, in Umbria, su molte zone della Sardegna e delle Marche. In arrivo alti tassi di umidità e "notti tropicali", con valori sopra i 30°C anche dopo mezzanotte, specie nel Centro Sud.

Le previsioni al Sud

Stesso discorso per il Sud, con caldo eccezionale in Puglia. Leggermente nuvoloso a Napoli, con venti deboli e 32°C di massima. Temperature non troppo elevate neanche a Palermo, dove nonostante l'assenza di nubi la massima sarà di 33°C: i due capoluoghi sono tra le poche città a non essere da "bollino rosso" questo fine settimana.