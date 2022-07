Meteo, le previsioni di venerdì 22 luglio: 16 città da "bollino rosso"

L'anticiclone africano Apocalisse4800 continua a far sentire i suoi effetti sull’Italia. Almeno fino al weekend attesi picchi di temperature fino a 38-40°C in Pianura Padana e in città come Milano, Bologna, Ferrara, Rovigo, Padova, Firenze, Terni, Roma. Nella giornata di venerdì caldo ovunque, qualche nube solo in Liguria e lungo le coste settentrionali della Toscana