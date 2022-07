Firenze, rugbista inglese Ricky Bibey trovato morto in un hotel

Ricky Bibey, 40 anni, un passato di rugbista di buon livello, è stato trovato morto in un albergo del capoluogo toscano, senza apparenti segni esterni. La compagna, 44 anni, ha invece chiesto aiuto ad altri ospiti perché perdeva molto sangue. Le ferite riscontrate sul corpo della donna, trasportata poi in ospedale, fanno pensare che fosse in atto un gioco erotico concluso in modo tragico. Ma gli inquirenti attendono gli esiti dell'autopsia e degli esami tossicologici sul cadavere dell'ex rugbista e di parlare con la donna - prima di giungere a delle conclusioni.

Commozione dal mondo del rugby inglese

La Squadra mobile ha sequestrato quanto presente nella camera, compresi alcuni oggetti. La coppia, originaria di Manchester, arrivati in albergo sembravano entrambi alterati. Altri ospiti dell'hotel avrebbero sentito urla dalla loro stanza, prima della richiesta di aiuto da parte della donna. Alla notizia della morte di Bibey, anche il mondo del rugby britannico ha reagito con dolore e commozione. L'ex atleta si era ritirato nel 2012, dopo aver fatto il suo debutto nel Wigan ed aver vestito la casacca di Leigh, St Helens, Oldham e Wakefield.