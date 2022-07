Tragedia nel Bolognese: ucciso in strada giovane di 23 anni

E’ successo a Castel Rio, in provincia di Bologna, sull’Appennino imolese. L’uccisione sarebbe avvenuta dopo una lite in strada forse nata per futili motivi

Un giovane di 23 anni è stato aggredito a morte poco prima di mezzanotte a Castel del Rio, in provincia di Bologna. I carabinieri, con il coordinamento della procura per i minorenni, stanno facendo accertamenti per chiarire quanto accaduto. Dalle informazioni attualmente in possesso, tutto sarebbe avvenuto dopo una lite in strada forse nata per motivi banali. La vittima è stata soccorsa dal 118. Il fatto che operino i pm dei minori fa supporre che i primi sospetti si concentrino su qualcuno con meno di 18 anni.