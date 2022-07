4/10 ©Getty

Il problema della carenza di Co2 per usi alimentari non è nuovo e si era già manifestato alla fine del 2021. "Soprattutto nel Regno Unito, ma eravamo riusciti a tamponarlo. Questa volta invece siamo in piena emergenza, siamo riusciti a recuperare un piccolo carico che ci arriverà dall'Olanda, ma ci servirà per qualche giorno, forse soltanto uno", ha detto l'ad di Sant'Anna

Ladri di acqua, con tariffe basse pochi investimenti