Ribaltone meteo: attesi vento, temporali e calo termico

Dopo 20 giorni di caldo africano con temperature record mai registrate in questo periodo, è in arrivo aria fresca proveniente dalla Svezia. Sono attesi vento, temporali forti e calo termico su molte regioni. Ecco quali

Il caldo era diventato insopportabile e molti daranno il benvenuto a questo cambiamento, seppure temporaneo. Si conferma l'arrivo di aria più fresca ma anche di piogge moderate, in particolare su Triveneto, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Molise e Puglia. Qualche acquazzone potrà raggiungere anche la Toscana mentre il nord ovest dovrebbe restare all'asciutto.

Attenzione all’area adriatica

L'ingresso di aria fresca, in contrasto con la masse d’aria calda preesistenti, provocheranno fenomeni talvolta intensi. Attenzione soprattutto alle regioni adriatiche per forti temporali, colpi di vento, trombe marine e grandinate. Sembrerà di essere in primavera anche per l'estrema variabilità delle condizioni meteo, mentre il vento diventerà molto fastidioso e soffierà forte o molto forte da nord-est venerdì e sabato su tutto il centrosud. Respireremo quindi per alcuni giorni aria di primavera ma all'orizzonte il sole sarà di nuovo protagonista già nel weekend.