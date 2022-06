Funerali Del Vecchio, il discorso della moglie. VIDEO

"Oggi mi sento di ringraziarvi per essere qui in tanti e dirvi che Leonardo, che il vostro

presidente, il vostro amico, il vostro padre sarà sempre, sempre qui con voi e potrà sempre comunque riuscire a darvi dei consigli, e a tanti di voi li ha già dati, per cui dovete continuare come continuerò io a essere forti e determinati nell'andare avanti con questa azienda, la sua creatura". Queste le parole di Nicoletta Zampillo, moglie di Leonardo Del Vecchio, durante le esequie dell'imprenditore celebrate al Palaluxottica di Agordo, Belluno. "Qui tutti i dipendenti sono come dei figli per lui e ha lasciato in eredità a tutti voi sicuramente qualcosa di straordinario che sono sicura che porterete avanti nel migliore dei modi. Per questo - ha concluso - vi dico: grazie, grazie ancora a tutti". Il fondatore di Luxottica e presidente di EssilorLuxottica è morto il 27 giugno all’età di 87 anni all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato.