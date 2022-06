Istat: aumentano i centenari in Italia

In Italia oltre 17 mila gli ultracentenari, la maggior parte donne. Lo rileva l'Istat che nel report "Centenari in Italia, una popolazione in aumento" evidenzia come gli over 105, sono stati meno colpiti dal Covid rispetto alle altre fasce d'età

Dal 2009 al 2021 sono 7.262 le persone che hanno raggiunto o superato la soglia dei 105 anni, di cui solo 851 uomini e 6.411 donne. Ben 1.111 di loro erano ancora vivi nel 2021 e l'incremento di questa popolazione è in costante aumento. Si è passati da 472 individui viventi a gennaio 2009 ai 1.111 del 2021 (+135,8%). Il 90% della popolazione che ha raggiunto o superato i 105 anni è composta da donne che risiedono soprattutto al Nord Italia. La regione con il rapporto più alto tra popolazione di 105 anni e oltre e il totale della popolazione residente è il Molise (4,1 per 100 mila), seguita da Valle d'Aosta (3,2 per 100 mila), Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Abruzzo (3,0 per 100 mila in tutte e tre le regioni).

Istat: over 105 meno colpiti dal Covid

Forse perché più isolati o geneticamente selezionati per resistere meglio alle malattie, sta di fatto che tra coloro che hanno 105 anni e più, a differenza di altre fasce di età, non si è registrata una crescita dei decessi durante la pandemia da Covid-19. A rilevarlo è l’Istat nel Report "Centenari in Italia, una popolazione in aumento". Analizzando le probabilità di morte di questi anziani dal 2009 al 2020, si nota come il valore del 2020 sia in linea con quello degli anni passati: circa 66 decessi ogni 100 individui, anche se con differenze regionali. Al Nord, zona più colpita dalla pandemia, si registra il valore più alto (71 ogni 100 abitanti), al Centro il valore più basso (54 ogni 100). "Probabilmente le misure di contenimento adottate hanno preservato questa fascia di popolazione da altre infezioni" spiega l'Istat. Infatti quasi 9 su 10 vivono protetti in famiglia, mentre il 12% in una clinica o residenza per anziani.