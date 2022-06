Cadavere senza testa sull'appennino forlivese, interrogati i fratelli

Il corpo decapitato di Franco Severi, agricoltore di 55 anni, è stato trovato mercoledì notte dopo alcuni giorni in cui l'uomo risultava scomparso. le ricerche vanno avanti ma la testa della vittima non è ancora stata trovata

Sono iniziati questa mattina gli interrogatori dei sei fratelli di Franco Severi, l'agricoltore di 55 anni il cui cadavere decapitato è stato trovato mercoledì notte sull'Appennino forlivese. Il corpo è stato rinvenuto in una scarpata del comune di Civitella di Romagna, nella frazione di Ca' Seggio, non lontano dall'abitazione dell'uomo che risultava scomparso da alcuni giorni. Quando gli amici sono andati a cercarlo nella sua abitazione, uno di loro ha notato l'erba smossa nei pressi di un dirupo di circa 50 metri. Così, intorno alle 21,30 del 22 giugno, è avvenuta la macabra scoperta.

Proseguono le ricerche della testa

Proseguono le indagini per capire chi e cosa abbia provocato la morte del 55enne. Ieri sera la procuratrice Maria Teresa Cameli ha tenuto una riunione della quale però non sono trapelati dettagli e le attività degli inquirenti vanno avanti con il massimo riserbo. Si indaga per risalire agli ultimi contatti avuti da Severi nelle ultime ore prima della morte e e sui suoi spostamenti. Si attende l'esito dell'autopsia ma stando alle prime ricostruzioni l'ipotesi è che la morte non sia avvenuta nel luogo in cui è stato ritrovato il cadavere ma nemmeno all'interno dell'abitazione. Proseguono anche le ricerche della testa dell'uomo.