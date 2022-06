Ryanair, Easyjet e Volotea: il 25 giugno sciopero compagnie low cost

Disagi per chi vola nell’ultimo fine settimana di giugno. Per sabato 25 giugno è stato proclamato un nuovo sciopero di 24 ore di piloti e assistenti di volo delle tre principali compagnie low cost: Ryanair, EasyJet e Volotea. La protesta è stata indetta per le condizioni di lavoro e gli stipendi: in particolare verte su turni di riposo “non rispettati dalle compagnie e il mancato pagamento degli straordinari”. Ad organizzare lo stop i sindacati Filt Cgil e Uiltrasporti "visto, dopo lo sciopero dello scorso 8 giugno, il perdurare dell’impossibilità di avviare un confronto dedicato alle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante", affermano.