Saldi estivi 2022, si inizia il 2 luglio: il calendario. FOTO

I saldi estivi sono ormai alle porte. Il 2 di luglio gli sconti partiranno in quasi tutte le regioni: “La data unica, soprattutto in un momento così delicato per il ritorno ad una nuova normalità, evita una inutile competizione tra regioni” ha spiegato il presidente di Federazione Moda Italia – Confcommercio Giulio Felloni. Se le date di inizio saranno tutte concentrate nel primo weekend di luglio, la data di fine saldi sarà invece abbastanza diversificata. Ecco un calendario dei saldi estivi, regione per regione