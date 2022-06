Violenza sessuale, il premio Oscar Paul Haggis fermato a Ostuni

Il canadese, secondo la Procura di Brindisi, avrebbe costretto una giovane donna straniera a subire rapporti sessuali per due giorni a Ostuni. La ragazza sarebbe poi accompagnata all'aeroporto Papola Casale di Brindisi e lasciata lì all'alba, nonostante le sue precarie condizioni fisiche e psicologiche

Il regista canadese Paul Haggis (premio Oscar per la sceneggiatura del film Crash) è stato fermato oggi a Ostuni (Brindisi) con l'accusa di violenza sessuale e lesioni personali aggravate. Secondo quanto comunicato dalla Procura di Brindisi in una nota, il regista avrebbe costretto una giovane donna straniera a subire rapporti sessuali per due giorni a Ostuni dove partecipa alla kermesse 'Allora Fest'. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, la donna è stata poi accompagnata dal regista all'aeroporto Papola Casale di Brindisi e lasciata lì alle prime luci dell'alba, nonostante le sue precarie condizioni fisiche e psicologiche.