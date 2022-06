Meteo, le previsioni del tempo in Italia di lunedì 13 giugno

Lifestyle

Da Nord a Sud i parchi divertimento in Italia sono sempre più numerosi e ogni anno non mancano di proporre nuove attrazioni e attività. Dai parchi acquatici a quelli a tema, dalle montagne russe alle città in miniatura, il nostro Paese offre attrazioni per tutte le età e gli interessi. L'estate sta arrivando: ecco una selezione di 10 tra i parchi divertimento più grandi e famosi