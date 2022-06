Rissa a Rimini, gli stacca un pezzo di dito a morsi e lo mangia

Rissa aggravata e lesioni personali gravissime

L'intervento dei Vigilantes è servito a sedare la rissa e in quel momento è emerso il raccapricciante dettaglio dell'amputazione. Il ragazzo ferito è stato trasportato in ospedale mentre gli altri due arrestati sono stati portati negli uffici della Questura di Rimini. L'accusa per i tre è di rissa aggravata. Al nigeriano artefice dell'atto di cannibalismo il pubblico ministero contesta anche lesioni personali gravissime. Tutti i protagonisti, compreso il ferito, compariranno davanti al giudice per l’udienza di convalida. L'africano sarà assistito d’ufficio dall’avvocato Roberto Barra. I due albanesi hanno invece nominato come legali di fiducia gli avvocati Paola Zavatta e Umberto De Gregorio. La violenza, secondo quanto raccontato in Questura, sarebbe da ricondurre a una rivalità amorosa. Giustificazione a cui però gli investigatori non danno molto credito.