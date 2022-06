Beppe Grillo: "Usiamo gli insetti nei menù delle mense scolastiche"

Il fondatore del Movimento 5 stelle parla di alimentazione sostenibile sul suo blog, riferendosi a un progetto avviato nel Regno Unito per introdurre locuste, larve e grilli nell'alimentazione dei bambini delle elementari. E si interroga su come l'idea sarebbe accolta nelle scuole italiane

"Ci sono circa 2.000 specie di insetti commestibili in tutto il mondo, molti dei quali ricchi di proteine, come larve di mosca, vermi della farina, grilli, locuste, eccetera": esordisce così il fondatore del Movimento Cinquestelle, Beppe Grillo, sul suo blog. "Questi insetti - si legge nell'articolo - possono offrire un’alternativa sostenibile alle proteine ​​tradizionali presenti nella carne e nella soia. Ciò potrebbe contribuire a ridurre i 64 milioni di tonnellate di anidride carbonica emesse ogni anno dalla produzione e dal consumo di prodotti a base di carne". L'iniziativa è partita dalla Gran Bretagna e va avanti dal 2020: un team di accademici dell’Università di Cardiff e dell’UWE di Bristol, in collaborazione con la Bug Farm Food, stanno sperimentando pasti a base di insetti per i bambini delle scuole elementari.