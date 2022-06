Bimbo caduto dal balcone a Soliera, la babysitter confessa

La dichiarazione spontanea è arrivata questa mattina durante l'udienza di convalida dell'arresto. La donna di 32 anni, accusata del tentato omicidio del bambino di cui avrebbe dovuto prendersi cura, si trova ora presso il carcere di Sant'Anna di Modena ascolta articolo Condividi

"L'ho preso e l'ho lanciato dalla finestra". Ha confessato la 32enne babysitter del piccolo di 13 mesi tuttora ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna in condizioni gravi anche se non in pericolo di vita. "Non so perché l'ho fatto, ho avuto un malore, una sorta di catalessi". La dichiarazione spontanea della donna, accusata di aver volontariamente fatto cadere il bambino dalla finestra del secondo piano dell'abitazione di Soliera, in provincia di Modena, è arrivata questa mattina durante l'udienza di convalida dell'arresto. La 32enne si trova ora presso il carcere di Sant'Anna di Modena e il suo avvocato d'ufficio, Francesca Neri, non ha chiesto misure alternative al carcere. Per la babysitter potrebbe anche essere richiesta una perizia psichiatrica.

Bimbo ricoverato ma stabile "Ora è libero". Queste parole pronunciate secondo alcuni testimoni dalla babysitter subito dopo la caduta del bambino sono al centro delle indagini. L'incidente è avvenuto a Soliera, nel modenese, la mattina del 31 maggio. "La babysitter seguiva il bambino già da qualche mese, ma non aveva mai dato segni di squilibrio" ha dichiarato nei giorni scorsi la nonna del piccolo ancora sotto shock. Le condizioni del piccolo di 13 mesi sono ancora gravi ma stabili. Il bambino è ancora ricoverato presso l'ospedale Maggiore di Bologna ma non sarebbe più in immediato pericolo di vita.