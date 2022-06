Collegno, tenta di uccidere la madre nel sonno: arrestato

L’uomo è finito in manette per aver cercato di uccidere la donna soffocandola con un cuscino. È successo nella notte in un appartamento di corso Francia

Ha tentato di uccidere la madre, soffocandola con un cuscino. È l'accusa con cui i carabinieri nella notte hanno arrestato un uomo in un appartamento di corso Francia a Collegno (in provincia di Torino).

La vicenda

Secondo una prima ricostruzione, durante una discussione con la donna l'uomo l'ha aggredita, mentre lei si trovava a letto. La madre sarebbe riuscita divincolarsi e a uscire sul pianerottolo, dove ha chiesto aiuto ai vicini di casa, che hanno chiamato i militati dell'Arma. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno trovato l'uomo in stato confusionale e l'hanno arrestato. La madre è stata trasportata all'ospedale Martini per degli accertamenti e non sarebbe in gravi condizioni.