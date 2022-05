Meteo, le previsioni di mercoledì 1 giugno

Ambiente

Secondo un nuovo report pubblicato su Nature, l'aumento della temperatura e la ricerca di nuovi habitat più miti da parte degli animali causerà un aumento della trasmissione di virus ponendo un serio rischio anche per la salute degli uomini. Alcuni scienziati sono più cauti sulle possibili conseguenze, ma si sottolinea come sia sempre più importante agire sul fronte della prevenzione

La ricerca, che è stata descritta come “un primo passo fondamentale per capire il rischio di una nuova pandemia legato al cambiamento climatico e dell’uso della terra”, si basa su una serie di proiezioni e, come si legge sul sito di Nature, “è uno dei primi studi a predire come il riscaldamento globale cambierà gli habitat degli animali, aumenterà gli incontri tra la specie in grado di scambiarsi patogeni, e a quantificare quante volte i virus salteranno tra le specie”