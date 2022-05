Scuola, Bianchi a Sky TG24: nessuna intenzione smantellare pubblica

Cronaca

Sciopero scuola e trasporto locale del 30 maggio: le cose da sapere

La settimana si apre all’insegna di possibili disagi nel settore scolastico e, limitatamente ad alcune città, in quello dei trasporti. In alcuni casi, le agitazioni si protraggono per tutto il giorno mentre in altri solo per qualche ora. Diversi anche i motivi dietro alle proteste

L’ultimo lunedì del mese di maggio si apre con uno sciopero nazionale del personale della scuola indetto da Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams

Come ha sottolineato Ivana Barbacci, segretaria generale di Cisl Scuola, i motivi dietro alla protesta sono molteplici. Da un lato si vuole “riaffermare il diritto del personale della scuola a un dignitoso rinnovo del contratto”, dall’altro si vuole “dire no a interventi fatti per legge su materie come la formazione in servizio e il trattamento economico, di diretto impatto sul rapporto di lavoro e quindi da disciplinare in via negoziale”