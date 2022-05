Covid, Consulta: "Quarantena non limita la libertà personale"

Secondo la Corte Costituzionale, la quarantena è una misura restrittiva di carattere generale che è stata introdotta per motivi di sanità. Limita dunque la libertà di circolazione (l'articolo 16 della Costituzione), ma non quella personale (articolo 13)

Secondo la Consulta, la quarantena è una misura restrittiva di carattere generale che è stata introdotta per motivi di sanità. Limita dunque la libertà di circolazione (l'articolo 16 della Costituzione), ma non quella personale (articolo 13). La motivazione è che la quarantena non implica alcun giudizio sulla personalità morale e la dignità sociale della persona positiva al Covid, tale da richiedere valutazioni del giudice. L'applicazione della misura obbligatoria dell'isolamento inoltre non permette l'uso della coercizione fisica. Si va incontro a eventuali conseguenze penali, ma chi è stato posto in quarantena può non rispettare la misura, senza che qualcuno glielo possa impedire fisicamente.