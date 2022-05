Vicenza, pilota colpito da infarto muore dopo l'atterraggio

L'uomo è riuscito a portare in salvo il passeggero del suo biplano storico degli anni '30 Tiger Moth. E' accaduto all'aeroporto Romeo Sartori di Asiago

Un pilota di un aereo biplano è stato colpito da infarto mentre era in volo. E' riuscito ad atterrare, portando in salvo il passeggero, ma poi è morto. E' successo questa mattina all'aeroporto Romeo Sartori di Asiago, in provincia di Vicenza.