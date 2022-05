Strage Capaci, Maria Falcone racconta la morte del fratello Giovanni

L’impegno di Maria Falcone

approfondimento

La sorella del magistrato non si è rifugiata nella vita privata dopo l’accaduto ed ha affiancato alla sua professione di insegnante di diritto un grande impegno come attivista. In un’intervista, ha detto che dopo l’attentato trovò un biglietto in cui si leggeva che la morte del magistrato aveva svegliato le coscienze e questo fu per lei uno stimolo a non chiudersi nel suo dolore. "Decisi pochi giorni dopo di lavorare alla creazione di una fondazione che avesse come scopo custodire la memoria del lavoro di mio fratello". Questa realtà venne costituita il 10 dicembre del 1992, esiste tuttora ed è impegnata nella promozione di una cultura della legalità nella società, in particolare nei giovani. Proprio ai ragazzi delle scuole, Maria Falcone racconta spesso la vita e l’esempio di suo fratello, ma non sono mancati nemmeno incontri coi detenuti. "Non dobbiamo mai distrarci perché la mafia ha la capacità di riprendersi quel che le abbiamo tolto", dice oggi. "Ma sono convinta che non abbia vinto e che il lavoro di Giovanni non sia stato vano".