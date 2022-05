Incidente asilo, oggi a L’Aquila i funerali per il bimbo investito

Cronaca

L’Aquila, auto nel giardino di un asilo: un bimbo morto, 5 feriti

La vettura era parcheggiata in una strada in discesa quando, per motivi ancora da accertare, si è mossa e ha sfondato la recinzione esterna dell’asilo piombando sui piccoli, tutti di età tra 3 e 5 anni. La tragedia è avvenuta a Pile, frazione del capoluogo abruzzese

A Pile, frazione de L’Aquila, un gruppo di bambini che stava giocando nel giardino dell'asilo è stato investito da un’auto che ha sfondato la recinzione esterna ed è piombata sui piccoli, tutti di età tra i 3 e i 5 anni

Secondo le prime informazioni, un bimbo di 4 anni è morto e altri cinque sono rimasti feriti, di cui uno (sempre di 4 anni) in gravi condizioni e trasportato in elisoccorso in un ospedale a Roma e ora in prognosi riservata. Diversi tra i bambini feriti sono stati trasportati nella Capitale nei reparti dei Gemelli e dell'ospedale pediatrico Bambino Gesu