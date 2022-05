Raggiri ad anziani, colpita banda internazionale: 16 misure cautelari

Minacce e ricatti ad anziani che si trasformavano in estorsioni se le vittime non consegnavano il denaro. Disposte 16 misure cautelari: per 10 di loro è scattato il carcere, mentre 6 sono stati posti ai domiciliari

Sgominata banda internazionale che raggirava gli anziani nel nostro Paese, costringendoli a consegnare denaro a donne romene. Il blitz è scattato in Italia, Romania e Olanda. L’inchiesta coordinata dalla Procura di Locri ha portato a 13 mandati di cattura europei e 3 ordinanze di custodia cautelare in Germania. Quindici le vittime finora accertate nell'operazione denominata "Transilvania", eseguita dai Carabinieri del reparto operativo del Comando provinciale di Reggio Calabria e dall'Europol. Si tratta di un'associazione a delinquere finalizzata ad una serie di gravi reati come la circonvenzione di persone incapaci, estorsione , ricettazione e riciclaggio dei proventi illeciti.

Minacce, ricatti ed estorsioni

Il "modus operandi" dell'organizzazione consisteva in minacce e ricatti che si trasformavano in vere e proprie estorsioni se la vittima, una volta scoperto l’inganno, si ostinava a non consegnare il denaro. L’operazione è iniziata nel 2018, quando i Carabinieri della stazione di San Luca hanno fermato due donne: avevano rapinato l'abitazione di un 75enne causandogli due infarti con una dose quasi letale di valium. Altri due arresti in flagranza di reato tra il 2018 e il 2021: fermate dai Carabinieri due donne mentre riscuotevano i soldi oggetto di richiesta estorsiva a delle anziane vittime. A Grotteria, in provincia di Reggio Calabria, un 90enne è stato condotto con l’inganno in un'abitazione privata da una donna, mentre i complici gli rubavano il portafoglio lasciato in auto. Gli indagati rientravano periodicamente in Romania per spartirsi i proventi delle estorsioni.