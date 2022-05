Pietrasanta, raid di baby gang razzista contro un migrante

L'aggressione è avvenuta in un parco pubblico della cittadina in provincia di Lucca ai danni di un 29enne migrante del Gambia affetto da disabilità psichica

In sei si sono accaniti con calci, pugni e insulti razziali contro un 29enne migrante originario del Gambia affetto da disabilità psichica. L’aggressione è avvenuta in un parco pubblico di Pietrasanta, in provincia di Lucca. Per i sei , cinque dei quali sono minorenni, è scattata una denuncia per lesioni aggravate dai motivi abietti e dall'odio razziale. Questa mattina sono stati perquisiti nelle abitazioni dove vivono con i genitori. Sequestrati dai carabinieri gli indumenti utilizzati durante l'aggressione, i cellulari, alcuni grammi di hashish e marijuana, una mazza da baseball,

manoscritti inneggianti alla violenza e contro i carabinieri.