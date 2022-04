Baby gang al femminile terrorizzava le ragazzine, 10 indagate a Siena

Sono tutte di età compresa tra i 14 e i 15 anni e sono ora indagate per atti criminali commessi, sia attraverso i social che fisicamente, in danno di giovani coetanee cui erano riservate botte, schiaffi e sputi. I pestaggi venivano ripresi con il telefonino e messi online sui social

Aggredivano, umiliavano, offendevano. Il gruppo delle 'mini bulle' che imperversava a Siena, terrorizzando le giovanissime del centro storico, è stato scoperto dalla Polizia, che nella città del Palio ha eseguito dieci perquisizioni, personali e locali, delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, a carico di altrettante ragazze, tutte di età compresa tra i 14 e i 15 anni, indagate per atti criminali commessi, sia attraverso i social che fisicamente, in danno di giovani coetanee. Erano da tempo una minaccia per le compagne di scuola cui erano riservate botte, schiaffi e sputi, pestaggi che venivano ripresi con il telefonino e messi online sui social.